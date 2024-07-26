MHP'li Erkan Akçay'ın beyninde ur tespit edildi
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Dün rahatsızlanan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın beyninde ur tespit edildiği öğrenildi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dün TBMM Genel Kurulu’nda Vergi düzenlemesine ilişkin teklif görüşmelerine katılmıştı.
Daha sonra rahatsızlanan Akçay hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkiklerde Akçay’ın beyninde ur olduğu tesit edildi.
Akçay’ın Pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.
İHA
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