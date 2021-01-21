MHP'li isimden AK Partili Türkeş'e ağır sözler

AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

"Azgın milliyetçilik: 21’inci yüzyılın ilç çeyreğinde dünya ve Türkiye’deki gelişmeler üzerine" başlıklı bir not paylaşan Türkeş, değerlendirmesinde krtik sözler sarf etmişti.

"Açıkça ifade ediyorum ki; ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım" diyen Türkeş, "Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikri derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti temsil edemez" diye belirtmişti.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Tuğrul Türkeş’e “Yıldırım Tuğrul Türkeş azgın milliyetçilikten dem vurmuş. Kendilerine Başbuğumuzun emaneti diye bakarken aslında Başbuğ’un bize emaneti Türk Milliyetçiliği’ni kavrayamadığını ilan etmiş.Bu ağız serok Ahmet’in ağzıdır.Serok’un suflesiyle Başbuğ’un oğlu olarak konuşma hakkın yoktur” sözleriyle yüklendi.