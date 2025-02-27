MHP'li isimden ''Bahçeli'' açıklaması: ''Az evvel telefonla görüştüm...''

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP lideri Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, ''Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 4 Şubat'ta başvurduğu hastanede yapılan tektikler sonucunda kalp kapakçığında sorun meydana geldiği tespit edildi. Bahçeli, 6 Şubat'ta ise kalp kapakçığı ameliyatı oldu. MHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Bahçeli, daha sonra Ankara'daki evinde dinlenmeye geçti.

''İFTİRA ATANLAR MÜFTERİ VE MÜPTEZELDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

MHP'li Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım. Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz. Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.

DHA