MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz sosyal medya hesabından CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu'na, "Bayrak zoruna gittiyse direğiyle teselli olursun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türkiye'nin 111 metrelik en yüksek bayrak direğine üç gün önce yaklaşık bin metrekarelik en büyük Türk bayrağını çekti.

BEKAROĞLU: PARSEL PARSEL

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da aynı gün Erdoğan'a sosyal medya hesabından "parsel parsel" göndermesi yaparak "Hep diyormuş; arazinin olması önemli değilmiş, onu arsaya dönüştürmek gerekirmiş... Ha bi de “Ne oluyor, parsel parsel satıyorsunuz” diyenleri susturmak için de arsaya en büyük bayrağı asmanın faydası varmış" ifadelerini kullandı.

DİREĞİYLE TESELLİ OLURSUN

Bekaroğlu'na tepki MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Twitter adresinden "CHP’li vekil arsa, arazi, yolsuzluk, rüşvet, HDP yoldaşlığı size has işler, he Bayrak zoruna gittiyse direğiyle teselli olursun. Siz “Ermeni soykırımı var” diyen soysuzlarınıza bir iki çift laf edin..!" diye yazdı.

BU ZAVALLI YARATIKLAR...

Bekaroğlu da Yılmaz'ın tweetini alıntılayarak "Bu zavallı yaratıklar, Türkçüyüz filan derler ama Türkçe özürlüdürler, kelime hazineleri kıt olduğu için düşüncelerini ifade edemezler, düşünce yerine küfür, hakaret üretirler, buradaki örnekte olduğu gibi..." cevabını verdi.