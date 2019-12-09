MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, basın toplantısı düzenleyerek İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı hedef aldı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine asker eşlerinden tepki yağdı.

Kara'ya yönelik "Maşallah asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldıran MHP'li Pehlivan'ın ifadeleri şöyle:

"Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde."