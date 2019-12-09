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  4. 09 Aralık 2019 10:43

MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''

MHP'nin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Partili belediye başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirmek isterken "Asker karısı gibi ağlıyor" diyerek skandal bir açıklamaya imzasını attı.

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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, basın toplantısı düzenleyerek İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı hedef aldı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine asker eşlerinden tepki yağdı.

Kara'ya yönelik "Maşallah asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldıran MHP'li Pehlivan'ın ifadeleri şöyle:

"Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde."

 

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