MHP'li meclis üyesi tutuklandı, peş peşe istifalar geldi

Tütün protestolarına katılan MHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sonkaya'nın tutuklanmasının ardından MHP ilçe teşkilatında peş peşe istifalar geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklamasına karşı Adıyaman ve Çelikhan ilçesinde düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile tutuklanan 10 ismin içinde MHP Çelikhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sonkaya'nın da olduğu ortaya çıktı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sonkaya'nın tutuklanmasının ardından MHP Çelikhan ilçe teşkilatından yükselen tepkilerle beraber peş peşe istifalar geldi.

İstifa edenler arasından 2019 yerel seçimlerinde MHP'den Çelikhan belediye başkan adayı olan Abdurrahman Yaylagül de var. Yaylagül ile birlikte, MHP’den meclis üyesi seçilen Selim Tokgöz, il genel meclis adayları Mehmet Horuz, Mustafa Üzümcü, Mustafa Yaylagül ve Mehmet Sait Akgün’ün istifa ettiği bildirildi.