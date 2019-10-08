MHP’li milletvekili Cemal Enginyurt'tan askere küfür

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Enginyurt yaptığı paylaşımda, “Fıratın Doğusun da ne işimiz var? Memleket evlatları boş yere ölecek diyen her kim varsa, Çanakkale,Sakarya,Dumlupınar dün ne ise,bugün FIRATIN DOĞUSU aynıdır TÜRKLER için. BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU,KATILMAYAN KAÇAKTIR.” ifadelerini kullandı.

Enginyurt’un paylaşımına, Hakkari Şemdinli’de askerlik yapan Soner Köse isimli bir şahıs, “Nedense çoğunuzun evladı katılmıyor. Şemdinli’den selamlar sayın vekilim” şeklinde cevap verdi.

Köse’nin bu cevabına Cemal Enginyurt küfürle yanıt verdi.Vatan için öleceğini savunan Enginyurt, “Sen ne onursuz bir piçsin .Evladım da bende bu Vatan için ölürüz.” ifadelerini kullandı.

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