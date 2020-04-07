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  4. 07 Nisan 2020 08:51

MHP'li milletvekili Feti Yıldız koronavirüs testi açıklandı

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

MHP'li milletvekili Feti Yıldız koronavirüs testi açıklandı
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MHP Milletvekili Celal Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını sosyal medyadan paylaştığı mesajda duyurmuştu.

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Kayseri Sümer Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni bitiren Feti Yıldız, okul bittikten sonra serbest avukat olarak çalışmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde de görev alan Yıldız, Fransızca diline oldukça hakimdir.

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