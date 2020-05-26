MHP'li milletvekilinden sosyal mesafe tanımayan paylaşım!

MHP’li Baki Şimşek, sosyal medya hesabından dün Mersin’de yaptığı ziyaretleri fotoğraflarıyla paylaştı.

Öncelikle yangından kurtulan vatandaşları ziyaret eden MHP’li Şimşek, “Mersin Bozyazı Tekeli mahallemizde çıkan yangında zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Allah beterinden korusun inşallah” mesajıyla fotoğraf yayımladı.

Fotoğrafta ne sosyal mesafe ne de maske kuralı vardı. 13 kişiden sadece bir kişinin maske takması dikkat çekti.

MHP’li Baki Şimşek daha sonra “Mersin Bozyazı Belediye Başkanımız Mustafa Çetinkaya’yı makamında ziyaret ettik” mesajıyla fotoğraf paylaştı.

Bu karede de ne maske ne de sosyal mesafe dikkate alındı.

MHP’li Baki Şimşek son olarak “Mersin Gülnar Belediye Başkanımız Alpaslan Ünüvar ‘ı makamında ziyaret ettik” mesajıyla fotoğraf paylaştı.

MHP’li Baki Şimşek milletvekili ve sokağa çıkma yasağından muaf ancak, bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanırken bu ziyaretleri yapması ve yanında bulunan kişilerin de yasaktan muaf olup olmadığı eleştiri konusu yapıldı.

Şimşek’in maske ve sosyal mesafeyi de hiçe sayması tepki çekti.