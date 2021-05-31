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MHP'li milletvekilleri trafik kazası geçirdi

MHP'li milletvekilleri trafik kazası geçirdi

MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ Bolu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ yaralandı.

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisi sürüyor.

Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Etiketler mhp milletvekili kaza
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