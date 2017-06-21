MHP'li muhaliflerin yeni parti tarihi belli oldu

Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın genel başkan adayı olarak 19 Haziran 2016’da gerçekleştirdiği “MHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı”nın iptaline yönelik açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden “kurultayın iptali ve bu kurultayda alınan tüm kararların yokluğunun tespiti” kararı çıktı. Yeni yol haritası için en başından bu yana bu davayı bekleyen muhalefet cephesinin ise bir sonraki siyasi adımları belli olmaya başladı. Buna göre muhaliflerin öncelikli hareket noktasını “referandumda hayır oyu veren yüzde 48’lik taban” oluşturacak.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre yeni partiyi sonbaharda kurmayı hedefleyen muhalifler, ülkede “erken seçim” olması halinde ise kurultaylarını tamamlamış mevcut bir siyasi parti ile seçimlere girecek.

Mahkemeden flaş MHP kararı ! Tüzük kurultayı iptal...