Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Bakan Soylu: Dağlarda 700 terörist kaldı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Yolcu uçağında taciz ! Uyandığında kıyafetleri çıkarılmıştı
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Ziraat Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Binlerce öğrenciye müjde: Artık e-Devlet'ten bakabileceksiniz !
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Tren kazasının ardından istifası istenen Bakan'dan flaş açıklama
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Altına yatırım yapanlar dikkat ! Pazartesi başlıyor
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat ! Artık 2 bin 500 TL cezası var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Aralık 2018 14:16

MHP'li Sancaklı: Yarım kiloluk bir cisme 20 sene kafa attık

TBMM Genel Kurulu'nda sık sık kavgaların yaşandığı bütçe görüşmelerine MHP'li Saffet Sancaklı'nın sözleri damgasını vurdu.

MHP'li Sancaklı: Yarım kiloluk bir cisme 20 sene kafa attık
A+ A-

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerinde, gerginlikler oluşurken, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı'nın sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Genel Kurul'da yaşanan gerginlikler sonrası söz alarak, "Gecenin bu saatinde, bu gerginliğinde bile bir sporcu kardeşim mesele olunca sporun ne kadar birleştirici olduğu gördük. Hepimizi bir anda birleştirdi. Onun için, demek ki Alpay ile beni biraz daha fazla konuşturmanız lazım gerginlik olduğu zaman. Alpay ile benim bir kusurumuz var. Biz futbol oynadık. Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla gelen yarım kiloluk bir cisme biz 20 sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda da bizi lütfen mazur görün." sözleri, Genel Kurul'da gülüşmelere yol açtı.

Meclis'te tansiyon yükseldi ! Birbirlerine girdilerMeclis'te tansiyon yükseldi ! Birbirlerine girdiler

 

AA

alpaz özalan , saffet sancaklık , mhp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM