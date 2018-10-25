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  4. 25 Ekim 2018 13:03

MHP'li ve CHP'li vekiller böyle kavga etti !

Meclis'te MHP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

MHP'li ve CHP'li vekiller böyle kavga etti !
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Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda kürsüde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla MHP'li vekillerin üzerine yürümelerinin ardından CHP ve MHP milletvekilleri arasında yaşanan arbede milletvekillerinin cep telefonlarıyla kayda alındı.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda konuşmak için kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a MHP’li milletvekilleri, tepki gösterdi. MHP milletvekilleri, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla Engin Altay'ı eleştirdi. Bu sırada, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Altay'a, "Bizim liderimize hakaret etme hakkın yok. Kemal Kılıçdaroğlu’na ya da bir başka lidere tek laf etmedik. Sen de bizim liderimize hakaret etme. Sen Devlet Bahçeli'ye 'şamaroğlanı' diyemezsin. Böyle bir hakkın yok senin, böyle bir hakkın yok" diye seslendi.



Bunun üzerine Engin Altay da Enginyurt'a, "Gel. Sen beni dövecekmişsin zaten, gel. Had bildirecekmişsin, gel. Senden mi öğreneceğim ne konuşacağımı. Gel, gel, gel. Başka da kimse gelmesin" diye karşılık verdi. Bunun üzerine MHP'li Cemal Enginyurt ve bazı MHP milletvekilleri kürsüde bulunan Engin Altay'ın üzerine yürüdü. MHP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu, itiş-kakışlı arbede yaşandı. Birleşime ara verilirken yaşanan arbede bir milletvekilinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



DHA

meclis , kavga
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