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  4. 07 Nisan 2019 18:01

MHP'li vekil AK Parti'nin neden kaybettiğini açıkladı

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt AK Parti'nin Anadolu'ya nakil yaptıran seçmenler nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

MHP'li vekil AK Parti'nin neden kaybettiğini açıkladı
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MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul'da seçimi kaybettiğini söyledi ve bunu da Anadolu'ya nakil yaptıran AK Parti seçmenine bağladı.

Enginyurt 557 bin seçmenin Anadolu’ya muhtar seçmek için gittiğini belirterek şunları kaydetti;

“AK Parti İstanbul da neden kaybetti? İstanbuldan 557 bin seçmen, Anadoluya muhtar seçmeye geldi.
Sadece Ordu iline 37 bin yeni seçmen geldi ve bunun 30 bini Ak Parti seçmeni. İstanbul 17bin oyla kaybedilirse, ORDU iline gelen seçmen kayıp için yeterli. Seçmen nakli yasası değişmeli.”

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