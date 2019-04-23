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  4. 23 Nisan 2019 09:06

MHP'li vekil Tanrı Dağları'nda ulumasını eleştirenlere tepki gösterdi

Tanrı Dağları'nda "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisini eleştirenlere çok sert sözlerle tepki gösterdi.

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrı Dağı'nda uluduğu video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleştirenlere ise çok sert sözlerle yanıt verdi.

Enginyurt, uluduğu videosunda "Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı'ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Enginyurt'un tepki gösterdiği o paylaşımı:

MHP'li milletvekilinin ''uluduğu'' video olay olduMHP'li milletvekilinin ''uluduğu'' video olay oldu

 

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