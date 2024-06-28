MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e: ''Kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak''

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, siyasette normalleşme tartışmaları üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Yalçın, ''Özel, yanlış yolda olduğunu, vakti gelip partisindeki gizli ve açık muarızları tarafından kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak.'' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "siyasette normalleşme ve yumuşama" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

MHP'li Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel'in, 'Normalleşme ve yumuşama' yavelerini (saçma söz) kamuoyunun önüne temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp getirmesinin sebebi gayet açık. Özgür Efendi normalleşme adı altında terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcilerinin varlığını olağanlaştırmaya gayret ediyor. Terör seviciliği, sıradanlaştırarak kamuoyunu buna alıştırmaya çabalıyor. Partisinin, PKK acentesi DEM Parti'yle aynı siyaset çaydanlığında fokurdayarak demlenmesini aklamaya uğraşıyor. Bölücü terörün siyasette temsil edilmesini meşrulaştırmayı amaçlıyor. Cumhuriyet'i kuran partinin, emperyalizm uydusu bir terör devleti kurmayı hedefleyen PKK'nın siyasi acentesiyle iş tutması ne ibretlik bir hadise, Cumhuriyet'i kuran partiyi Özgür Özel gibi sorumsuzların yönetmesi ne acı bir kader" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL SALDIRDIKÇA BİZİ KUVVETLENDİRİYOR'

Yalçın, Özgür Özel'in yumuşama ve normalleşme kavramlarını kullanarak politikada çıkış aradığını kaydederek, "Özgür Özel, bu kavramları istismar ederek suya yazı yazıyor, siyaset çorbasına davul tozu atıyor, minare gölgesi serpiyor. CHP'nin gölge genel başkanı Özel, politikada bir gölge oyunu sergiliyor. Özgür Efendi, hem gerginlik siyasetinden şikayet edip, 'Bunun tarafı olmayız' diyor, hem de muhalif olduğu siyasi partilerin ileri gelenlerine en ağır sözlerle, hatta hakaretamiz ifadelerle yükleniyor. Özel, CHP gibi Atatürk'ten miras kalan köklü bir partinin genel başkanına yakışmayacak pespaye tavırla, 'Bu iki kişi var ya, bu iki kişi' diye durup durup bize efeleniyor, bile bile ortamı geriyor. Aklınca topçu ateşiyle hedefi yumuşatma gayretinde, aklınca bizi güçten düşürmeyi amaçlıyor; ama baltayı taşa vuruyor. Saldırdıkça bizi kuvvetlendiriyor. Sert kayaya çarptığını, yelin kayadan sadece toz götürdüğünü anlamış olmasına rağmen, zırvalarını tevil etme çabasından da vazgeçmiyor. Sonra, yeniden yumuşama, normalleşme zırvalarına sığınıyor. Özgür Özel, siyasette tansiyonu yükseltmekten zarar göreceğinin geç farkına varıyor. Çünkü kafası biraz geç intibak ediyor. Ardından da 'Gerginlik siyaseti istemiyoruz' deyip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Siyasette pek alışılmadık surette gözlemlenen bu paranormal durum, Özgür Efendi'nin beyninde farmakolojinin yol açtığı bir hasardan kaynaklanabilir" dedi.

'UMARIZ BİR GÜN CHP'NİN BAŞINA EHİL BİR GENEL BAŞKAN GEÇER'

Özgür Özel'in yaptığı hataların boyunu aştığını ve CHP içerisindeki bazı kesimlerin bu durumu sevinçle karşıladığını ifade eden Yalçın, "CHP'de kimi göbek atarak seyrediyor, kimi de aç sırtlanlar gibi pusuya yatmış, tökezlemesini bekliyor. 'Özgür Özel yıkılsa da biz yerini alsak' diye şimdiden el ovuşturan fırsatçılar ise yuvarlak masa toplantıları; alıştırma, barışma ve dayanışma yemekleri düzenliyorlar. Özel, yanlış yolda olduğunu, vakti gelip partisindeki gizli ve açık muarızları tarafından kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak. Uzun sözün kısası, Özgür Özel'in, yerel seçimlerden sonraki tavırları, siyasette normalleşme veya yumuşama adımı değil. Emanetçi CHP Genel Başkanının tuttuğu bu yol; anormalleşmenin, cıvıtmanın, kaypaklaşmanın, tutarsızlığın dik alası. Umarız bir gün CHP'nin başına, ehil ve aslah bir genel başkan geçer de millet bunların tasallutundan kurtulur. Türk siyaseti de CHP badiresini atlatır" ifadelerini kullandı.