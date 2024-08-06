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MHP'liler şikayetçi oldu; Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

MHP'liler şikayetçi oldu; Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı
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MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ateş hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

Ayşe Ateş'ten açıklama

Ayşe Ateş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle...

"İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur."

— George Bernard Shaw"

 

 

Etiketler ayşe ateş suç duyurusu MHP
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