MHP'nin İstanbul stratejisi belli oldu: Üzüm salkımı

Seçim sonuçlanana, mazbata alınana kadar İstanbul’da olacaklarını anlatan Yıldız, Endülüs'ü fethe giden Tarık Bin Ziyad’ın gemileri yakmasını hatırlatarak, “Gemileri yaktık dönüş yok” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenmesi kararının ardından siyasi partiler sahaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Mitili İstanbul’a atacağım” sözlerinin ardından harekete geçen MHP teşkilatı 10 gündür İstanbul’da.

“Üzüm salkımı” modeliyle çalışıp sandığa gitmeyen, geçersiz oy kullanan seçmeni ikna etmeye çalıştıklarını anlatan MHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, mazbata alınana kadar İstanbul’da olacaklarını söyledi. AK Parti-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın açık ara farkla alacağına inandıklarını söyleyen Yıldız, sloganlarının “Gemileri yaktık dönüş yok” olduğunu söyledi.

‘TARİHİN EN AZ GEÇERSİZ OYU 23 HAZİRAN’DA ÇIKACAK’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, yenilenecek İstanbul seçimiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. YSK’nin seçimlerinin yenilenmesi kararı verildiği günün akşamı MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında izleyecekleri hareket tarzını belirlemek için Başkanlık Divanı toplantısı yaptıklarını hatırlatan Yıldız, bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

İlk olarak geçersiz oylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız şunları söyledi:

“İstanbul’da 300 binin üzerinde hatalı, geçersiz oy kullanılmış. Yenilenecek seçimde bu oran çok düşecektir. Çünkü aday sayısı azalacak. Tek bir pusula olacak. Bu seçim belki de tarihimizde görülen en az geçersiz oy çıkacak seçim olacak. Bunu kuvvetle tahmin ediyoruz çünkü iptal edilen 300 bin oya baktığımızda bunun büyük kısmı Binali Yıldırım’a giden oylar. Mühür yanlış yere vurulmuş ya da çift vurulmuş. Bu anlamda iptaller doğru olabilir ama özellikle yaşlı seçmen hatalı oy kullanmış görünüyor. Bu hatalı kullanımı anlatmak, doğru yolu göstermek zor değil. Bunları anlatıyoruz.”

‘SANDIĞA GİTMEYEN 1 MİLYON 400 BİN MİLLİYETÇİ-MUHAFAZAKAR SEÇMEN VAR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız’a göre çalışmada dikkat edilecek bir başka nokta da sandığa gitmeyen, oy kullanmayan 1 milyon 700 bin seçmen. Bu seçmenin 300 bin kadarının sol, geriye kalan 1 milyon 400 bin seçmenin ise milliyetçi-muhafazakar seçmen olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

“Çalışma kapsamında bu seçmene ulaşıp neden vermediğini soruyoruz. Kırgınlık, küskünlükler, iş meseleleri var. Bir de iş ciddiye alınmamış görünüyor. ‘Nasıl olsa İstanbul kazanılır’ diye bakılmış. Şimdi ‘hata yaptık’ diyorlar. Bu seçmeni sandığa gitmek için ikna etmeye çalışıyoruz. Onlara, bu seçimin sadece İstanbul belediyesi seçimi olmaktan çıktığını, sadece bir belediye başkanı seçmediğimizi, onun siyasal sonuçlarının çok daha farklı olacağını anlatıyoruz.”

‘HEMŞEHRİLİK HAREKATI ETKİLİ OLDU’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimin yenilenme kararının hemen ardından hemşehrilik ruhunu harekete geçirmek için İstanbul’da 250 binin üzerinde nüfusu olan kentlerin il başkanlarını Ankara’ya davet ederek bir toplantı yaptı.

Onların desteğiyle İstanbul’da bir “hemşehrilik harekatı” başlattıklarını anlatan Yıldız, “10 gündür sahadayız. Bu çok etkili oldu. Birçok dernek var. Onları ziyaret ediyoruz. Birebir görüşmeler yapılıyor. Kanaat önderleri ile konuşuyoruz. Onların etki alanlarındaki spor kulübü, sivil toplum kuruluşlarına gidiliyor” dedi.

‘ÜZÜM SALKIMI ÖRGÜTLENMESİ’

Feti Yıldız’ın verdiği bilgiye göre Bahçeli’nin liderliğindeki İstanbul seçim çalışmasının koordinatörü olarak Teşkilat Başkanı Semih Yalçın belirlendi. Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter birinci bölge, Feti Yıldız ikinci bölge, İsmail Faruk Aksu da üçüncü bölge koordinatörü oldu. 4 koordinatörün alt birimlerinde milletvekilleri, MYK, MDK üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, o bölgedeki etkili dernekler olduğunu anlatan Yıldız, “Üzüm salkımı örgütlenmesi var şu anda” diye konuştu.

81 ildeki tüm milliyetçi avukatlara, “seçimlere vaziyet etmek üzere duruşmalarınızı 21 Haziran ile 27 Haziran tarihlerini gözeterek ayarlayın” çağrısı yaptıklarını ve büyük geri dönüş aldıklarını anlatan Yıldız, “Bizim çağrımızdan sonra Ankara Barosu da bin avukat göndereceklerini söyledi. Bundan mutlu olduk” dedi.

‘GEMİLERİ YAKTIK GERİ DÖNÜŞ YOK’

Yaptıkları çalışmada sloganlarının, “Gemileri yaktık dönüş yok” olduğunu söyleyen Yıldız, “Bu iş bitene kadar, seçim sonuçları kesinleşene, mazbata alınana kadar buradayız” dedi. Endülüs’ü fethetmek için gittiği İspanya’da gemileri yaktıran komutan olarak bilinen Tarık Bin Ziyad’ın sözlerine gönderme yapan Yıldız, sosyal medya hesabından da paylaştığı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Arkanızda düşman gibi deniz, önümüzde deniz gibi düşman, size kalan sadakat ve sabır.” Bir yanda Müslüman Türk Milleti, öbür tarafta emperyalist batı, terör örgütleri, sivil toplum kuruluşları kisveli ihanet odakları, zillet ittifakı. “Gemileri yaktık dönüş yok.”

‘İMAMOĞLU’NA BİR İMAJI YAŞATIYORLAR’

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 31 Mart seçimleriyle ilgili usulsüzlük, hırsızlık iddialarını tekrarlayan Yıldız, “Seçmenlere şunu anlatıyorum: 31 Mart’ta sandığa kirli bir el girdi ve İstanbul’un iradesini sakatladı. Bu sefer buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Seçimlerin yenilenmesi kararı ile mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu için, “CHP adayını kandırıyorlar. Sahici davranmasına müsaade etmiyorlar. Bir imaj, bir de gerçek vardır. Adama bir imajı yaşatıyorlar, yazık! Bırakın sahici olsun” diyen Yıldız, “birleşik cephe hareketi” olarak nitelendirdiği muhalefeti de “Bir ideolojisi, kendi içinde ideolojik birliği yok. Sadece kazanma ve karşı tarafa kaybetme üzerine kurgulanmış bir seçim yarışı içindeler. Bütün benzemezler bir arada” diyerek eleştirdi.

‘ÇÖZÜM SÜRECİ ÇIKMAZ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili, “Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün” dedi. Bu açıklamadan bir süre sonra Öcalan’ın görüş yasağına ilişkin kararların kaldırılması İstanbul seçimleriyle ilişkilendirildi, Kürt oyları için “açılım süreci başlatılıyor” yorumlarına neden oldu.

Bu yorumlar için “ayıp” diyen Yıldız, “Liderimizin tüm hayatı bölücülükle, yıkıcı terörle mücadele ile geçmiştir. Söylediği söz ‘avukatla görüşebilir’ sözü. Herkes avukatı ile görüşebilir ama o görüşmeler zapturapt altında olmalıdır. Dağa talimat verecek şekilde olmamalıdır. Çözüm süreciydi, şuydu buydu, böyle bir şey çıkmaz. Yan yana gelinmez. Bize iftira atanlar kendine baksın. Meral Hanım Devlet Bey’i yakından tanıyan biri. Liderimizin tüm hayatı Türkiye, Türklük üzerinedir. Kendi savrulduğu yerde debeleniyor. Ortakları TKP, HDP, DHKP-C, Partizan, PKK ve FETÖ. Biz muhafazakar demokrat bir parti ile ittifaktayız. Öcalan bizim için bölücübaşı, bebek katilidir, böyle kalacaktır” dedi.

‘BEKA SÖYLEMİ DEVAM EDECEK’

“Kürt oyları” ifadesini de eleştiren Yıldız, bunu ayrımcılık olarak nitelendirdi. Yıldız, “Anayasa 66’ncı Madde açık. Türk, Kürt, Çerkez oyu yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oyu vardır” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin “Kürt muhafazakar oyları kaybetti” yorumlarını da eleştiren Yıldız, “Nasıl kaybetti? Ağrı, Şırnak nasıl alındı. Bu algı” dedi. Yıldız, MHP’nin Doğu ve Güneydoğu’daki 22 ildeki oylarının da yüzde 100-300 arttığını söyledi.

Yıldız’ın verdiği bilgiye göre “31 Mart seçimine damga vuran beka söylemi” bu seçimde de devam edecek. Yıldız, Türkiye’nin 200 yıldır bir beka sorunu olduğunu ve bunun değişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

‘BİNALİ BEY FARK YAPACAK’

Yıldız’a 23 Haziran seçimleriyle ilgili tahminini de sorduk. Yıldız, “Sandığa gitmeyen, geçersiz oy kullanılan seçmen ikna edilecek. Önceki seçim Türkiye sathında olduğu için İstanbul’da Binali Bey’in hizmetleri çok izah edilemedi. Şimdi sokak sokak yapılan yapılan çalışmada, yapılan yatırımlar, gelecek hizmetler anlatılabilir. Ben Binali Bey’in fark yapacağını düşünüyorum” dedi.

