MHP'nin itirazına ret

Resmi olmayan sonuçlara göre Kars'ta Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen, MHP'nin reddedilen başvuru üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracağını ifade etti.

Seçimde yüzde 26.57'sini alan MHP'nin Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'in sonuçlara itirazı üzerine oylar yeniden sayılmıştı. Yeniden sayılan oylarla HDP’nin 17 oyunun artması üzerine MHP, Kars'ta seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. MHP’nin itiraz gerekçesinde, “Cezaevinde hükümlü olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır.Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır” denilmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Ayhan Bilgen, il seçim kurulunun reddetmesinin ardından MHP'nin YSK'ya da başvuruda bulunacağını söyledi.

