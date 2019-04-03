İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı seçimi kaybetti
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı seçimi kaybetti
Herkese müjde! Hepimizi bezdiren o telefon hatları kapatılıyor !
Herkese müjde! Hepimizi bezdiren o telefon hatları kapatılıyor !
O ilde MHP itiraz etti, HDP'nin oyu arttı
O ilde MHP itiraz etti, HDP'nin oyu arttı
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
Enflasyon açıklandı; dolar fırladı ! Dolar/TL tırmanışa geçti
Enflasyon açıklandı; dolar fırladı ! Dolar/TL tırmanışa geçti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Nisan 2019 12:17

MHP'yi yasa boğan ölüm

Van'ın Erciş ilçesi MHP ilçe Başkanı Selahattin Şerbetçi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MHP'yi yasa boğan ölüm
A+ A-

MHP'nin Erciş ilçe Başkanı Şerbetçi, sabah saat 06.00'da Sahilkent Mahalllesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapılan Şerbetçi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda ağırlaşan Şerbetçi, yeniden Erciş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şerbetçi, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2014 yılında MHP Erciş İlçe Başkanlığı'na seçilen Şerbetçi, evli ve 3 çocuk babasıydı.

erciş , Selahattin Şerbetçi , van
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM