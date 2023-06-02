Millet İttifakı devam edecek mi? İYİ Parti'den yeni açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'yla ilgili olarak ''Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor'' dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili de olan Kürşad Zorlu, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu, yeni yasama yılının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Partisinin Millet İttifakı'ndaki geleceğine ilişkin konuşan Zorlu, "Siyasi partilerin kurumsal, stratejik kararları vardır; bir de operasyonel düzeyde diyebileceğimiz kararları ve süreçleri vardır. Değerli milletvekili arkadaşlarımız ve yetkilerimizden gelen açıklamalara bakarsak, onlar daha çok bu operasyonel düzey ile ilgili, teknik bir iş birliğinin ne aşamaya geldiğini vurgulamaya yönelik altını çizdikleri hususlardır. Hatırlayacağınız üzere Millet İttifakı, Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte Sayın Genel Başkanımızın teklifiyle bir araya gelmişti. Büyükşehirlerde çok büyük başarılar elde etmiştir. Bu süreç devam etmektedir. Mahalle İdareler Seçimleri'nde, İYİ Parti ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bu güç, ittifakımızın ortaya koyduğu başarı devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamdaki birliktelik devam ediyor. Ama şunu ifade etmek istiyorum; seçim sonucunun ardından, Sayın Genel Başkanımız, Başkanlık Divanımız, Genel İdari Kurulu dün milletvekillerimizle bir araya geldi. En önemlisi; bir sürecin devamı olarak 25 Haziran tarihinde büyük kongremizi topluyoruz. Bu tür stratejik noktadaki nihai karar için Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarını hep birlikte takip etmemizi faydalı olacağını milletimize paylaşmak istiyorum" dedi.

'BİRAZ FARKLI ŞEYLER'

Zorlu, 'Millet İttifakı devam ediyor diyebilir miyiz?' sorusuna ise "Seçim iş birliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan yerel seçimlerle taçlanan o başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da diğer bahsettiğimiz stratejik mesele ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunların hepsini sizlerle paylaşırız" diyerek yanıt verdi.

İYİ PARTİLİ POYRAZ: SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR

Dün Sözcü TV’ye konuk olan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, ''İlk ittifak modeli 2018 yılında yapılan Cumhur İttifakı’dır. 2019 yılında sadece İYİ Parti ve CHP arasında yapıldı. Sonrasında 6 parti arasında Millet İttifakı oluştu. Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır. Seçim bittiğinde ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs’a kadar mücadele verildi. 28 Mayıs tarihi itibariyle seçim ittifakı bitmiştir. Tanımlar doğru kurulmalı. Bu Cumhur İttifakı için de geçerli. Cumhur İttifakı da bitmiştir. Eğer şimdi devam edilirse bunun adı koalisyon olur." ifadelerini kullanmıştı.



PAÇACI: GÜNDEMDE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK KONU YOK

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ise İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya da "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" yanıtını vermişti.

DHA