Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener canlı yayında açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Akşener, Millet İttifakı'na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalara yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Eğitim sistemine ilişkin konuşan Meral Akşener, "Ben okullardaki eğitim sebebiyle ben buradayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurda israfı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız."



ELVAN VE 'BAKAN ADAYI' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hakkında, "Dürüst buluyoruz biz kendisini" diyen Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına işaret ederek, "Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor" dedi.

DOLAR AÇIKLAMASI

Son dönemde artışını hızlandıran kura dikkat çeken Akşener, şöyle konuştu:

"Denge denetleme mekanizması ortadan kalktı. Her şey Erdoğan'ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır. Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Begladeş'e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki 'bizde ucuz iş gücü var.' Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok. Ucuz iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için."

ENFLASYON TEPKİSİ

"Enflasyon insanları fakirleştirir. 4 sınıf diye bir kavramımız var. Buraya şu kadar ekmelisiniz diyorsunuz. Tarım insan artık dünyada bir milli güvenlik meselesidir. Çiftçileri tarımdan çıkarak bir sistemden bahsediyoruz. Teşvik etmek için sigortasını biz yapacağız. Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ettiler biz orada bir sistem kurarak tarımı kalkındıracağız.

Yazılım mühendisleri şu an yurt dışına çıkıyor, o kadar üzülüyorum ki. Bizim beyinlerimiz ortadan kalkıyor. Savunma Sanayi'de onlar olmasa ne yapacak bu ülke. Bunları önlemenin yolu yandaş kayırmayı ortadan kaldırmaktan, demokrasiden, adaletten, liyakatten geçiyor.



'GÜBRE'YE ZAM, SATIŞ DURDU'

Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz ısrarlı bir biçimde. Anadolu'yu geziyoruz soru soruyoruz cevap vermeye çalışıyoruz. Ziyaretlerde ben herhangi bir partiyi yermiyorum. Propaganda yapmıyorum. Gelip kulağıma 'abla şunlar var, dile getirir misiniz' diyorlar.

İnsanlar çok fakirleşti. Çocuklarda vitaminsizlikten bodurluk başladı. Ben de bunları yapıyorum. 23 ayın sonucunda insanlar dertlerini anlatmaya başlıyor. Ben vakitsizlikten vatandaşın kürsüsü deyip Meclis'e getirdim. Girdilerde teşvik yapacaksınız. Nakit yardımının yapılması gerekiyor.

('Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu da böyle düşünüyor mu?' sorusu üzerine) Millet İttifakı'nın sistemini Cumhur İttifakı kabul edip ona göre sorular soruyorlar. Bizim farklı çözümlerimiz var. Bizim rekabetli ama birbirimize saygılı olduğumuz bir ittifakımız var.



MİLLET İTTİFAKI'NA YENİ PARTİ TARTIŞMASI

13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama itifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor."