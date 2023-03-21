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Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK’ye sunuyor

Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın YSK’ye sunuyor
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Millet İttifakı'nın altı siyasi parti liderinin imzasını taşıyan ittifak protokolü yarın YSK’ye verilecek.

Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için oluşturduğu ittifak protokolü yarın saat 11.00’de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek.

6 PARTİNİN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YSK'YE SUNACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun imzalarının bulunduğu İttifak Protokolü’nü 6 siyasi parti genel başkan yardımcısı YSK’ye sunacak.

Etiketler ittifak millet ittifakı protokol
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