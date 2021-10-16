Millet İttifakı’na bir parti daha mı katılıyor?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bağımsız Türkiye Partisi’ni ziyaret etti. BTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmenin Millet İttifakı’nın genişleyeceği mesajları ile yakın zamanda olması dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş’ın ziyaret etti.

Ziyarette Aydın’da İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Arslan ve Yavuz Aydın da eşlik etti.

BTP Genel Bakanı Hüseyin Baş, Koray Aydın ve beraberindekilere BTP kurucusu ve Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Hoş Geldin Atatürk” ve “Milli Ekonomi Modeli” kitaplarını takdim etti.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında ittifaklarla ilgili soruya, “Biz kız eviyiz. Her siyasi partiyle temasımız var, geçmişte de oldu. AK Parti ile herhangi bir temasımız olmadı. Açıkçası düşünmüyoruz da” diye yanıt vermişti.

“MESELE SAYI DEĞİL”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için “Demokrasi elbisesi giydirilmiş krallık rejimi” değerlendirmesi yapan ve parlamenter sisteme dönüşü savunan BTP’ye yapılan ziyaretin, Millet İttifakı’nı genişletme çalışmaları yapıldığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği bir mülakatta “Millet ittifakı’na katılanların sayısı artabilir. Mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok” diyerek ittifakın genişleyeceği mesajını vermişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın genişleme ihtimali olduğunu söylemişti. 13. Cumhurbaşkanı’nın da Millet İttifakı’nın adayının olacağını söylemişti.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili ziyareti “İYİ Parti GİK üyelerimiz @ArslanAnk Bey ve @Yavuzaydn61 Beyle birlikte Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı @AvHuseyinBas Beye, yeni genel merkezlerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverlikleri için Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.” ifadeleriyle paylaştı.