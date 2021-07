Millet İttifakı'nda adaylık için kritik açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler sahada çalışmalarını sürdürmeye devam ederken Millet İttifakı'nın adayı merak konusu oldu.

Millet İttifakı ortakları adaylık mesaisi için henüz masaya oturmadı. Ancak her parti kendi çalışmasını yürütüyor. CHP'de adaylık için Kılıçdaroğlu'nun adını dile getirenler olsa da CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Anadolu gezilerinde halkın nabzını tutacak, anket sonuçlarını değerlendirecek. Yaz sonu itibarıyla kesin sonuca ulaşılması bekleniyor.

İŞTE KRİTİK TARİH

Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları bölgelere ilişkin raporlarını genel merkezlere iletecek. Millet ittifakı için kritik tarih eylül ayı olacak. Eylül ayında halkın beklentisi yüksek oranda anketlere ve raporlara yansıyacak. Yerel seçimde uygulanan modelin benzeri hayata geçirilecek Aday belirleme sürecinde bütün ihtimaller göz önünde bulundurulacak. Yerel seçimlerde uygulanan modelin bir benzerinin hayata geçirilmesi masada.

Muhalefet kulislerine göre iki ihtimal var. Birincisi Millet İttifakı'ndaki her partinin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarması ve olası bir ikinci turda tek adayla birleşmek. Diğer ihtimal ise tek adayla sandığa gitmek. Her iki ihtimalde de her kesimden oy alacak bir isim üzerinde durulacağı ifade ediliyor.