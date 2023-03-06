Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Millet İttifakı genel başkanları Meral Akşener'inde katılmasıyla Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı açıklanıyor.

Bugünkü toplantı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrme İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdi. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi. Görüşmenin ardından İYİ Parti'den yapılan açıklamada Akşener'in masaya döndüğü belirtildi.

Yavaş ve İmamoğlu ile görüşmesinin ardından Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülünün görüşülmesi için bir otelde bir araya geldi. Görüşmeye İmamoğlu ve Yavaş da katıldı. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, iki liderin görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada , "Genel Başkanımız Altılı Masa toplantısına katılacak”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi'ne geldi.

İLK KONUŞMAYI SP LİDERİ YAPTI

Toplantı sonrasında ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Elbette içinde bulunduğumuz günler acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti.Vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı siz kardeşlerimize duyurmayı görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayımız olarak takdim ediyoruz.