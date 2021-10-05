Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için 2 sürpriz isim

CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı için 2 sürpriz ismi masaya yatırdığı öne sürüldü. Ahmet Hakan "ihtimalleri sıfır" diyerek o isimleri açıkladı.

2023'de yapılması planlanan seçimler öncesi siyaset kulisleri şimdiden hareketlendi. Muhalefetin kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceği merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali öne çıkmıştı. Ancak son günlerde ortaya atılan iki sürpriz isim gündem yarattı.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan isimleri öne çıktı.

Sürpriz iki ismin adının aday odalara konuşulması, Ankara'yı hareketlendirdi. İki ismin ortak noktası olarak Anayasa Mahkemesi'nin olması muhalefetin adalet ve tarafsızlık mesajı verdiği yorumlarına neden oldu.

Söz konusu isimlerin adaylığını değerlendiren Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İHTİMAL SIFIRIN DA ALTINDA"

Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak aday yapılma ihtimali sıfırken, iki eski başkanın adaylık ihtimalinin sıfırın da altında olduğunu iddia etti.

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

13/3/1950 tarihinde Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydolmuştur. 1972 yılında mezun olmuş, 1974 yılında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, 24/11/1990 tarihinde de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

7/12/1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 7/12/2003 tarihinde ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 22/10/2007 tarihinde birinci kez, 14/9/2011 tarihinde ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiş, bu görevi yürütmekte iken 10/2/2015 tarihinde emekli olmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olup Almanca bilmektedir.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

1/1/1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yapmıştır. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını almıştır.

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır. Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürütmüştür. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler vermiştir. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini vermiştir.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları vardır. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir.

25/1/2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilmiştir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...