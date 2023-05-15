Milletvekili seçilmeyen Destici sessizliğini bozdu

Milletvekili seçilmeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından Abdurrahim Karakoç'un şiirinden dörtlük paylaştı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayımında sona gelindi. Meclise giren parti genel başkanları da belli oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bu başkanlar arasında yer alıyor.

DESTİCİ, MECLİS'E GİREMEDİ

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı.

ŞİİR PAYLAŞTI

Gelişmeler takip edilirken ne diyeceği merak konusu olan Destici, sosyal medya hesabından Abdurrahim Karakoç'un şiirinden bir dörtlük paylaştı. O ifadeler şu şekilde:

"Beden ölür, çürür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür, ona bakın siz.

Bırakın dönsün dönme dolaplar.

Haktan hakikatten yana bakın siz"