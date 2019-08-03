''Milletvekilleri geçinemiyor'' diyen Şentop’a soğuk duş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu açıklamayı Habertürk TV canlı yayınında yaptı. 1980 ve 1990’lı yıllarda milletvekillerine, memura yapılan zamların üzerinde ilave zam yapıldığını söyleyen Şentop ,2002 yılından bu yana vekillere ilave zam verilmediğini, lojmanlarının da satıldığını ifade etti. Birçok milletvekilinin Ankara’da kirada oturduğunu kaydeden Mustafa Şentop, milletvekili maaşlarının yüksekliğiyle ilgili çeşitli açıklamalar yapıldığını, ancak vekillerin yüksek boyutlara ulaşan harcamalarını kimsenin dile getirmediğini belirterek şöyle konuştu:

CHP’Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR’DAN TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop önceki gün katıldığı bir televizyon programında ayda 22 bin TL maaş alan milletvekillerinin zor geçindiğini iddia ederek, “Maddi durumu olmadığı için aracı olmayan vekiller var, kira ödeyen vekiller var” diye yakındı. Meclis başkanı Sn. Şentop’un bu açıklaması bir milletvekili olarak beni üzmüştür. Ülkemizde asgari ücretin açlık sınırında olduğu, Emeklinin ay sonlarını getiremediği, İşçinin emeğinin değer görmediği, Köylünün, çiftçinin, üreticinin ürününün dalda kaldığı bir memleket manzarası ile karşı karşıyayken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un bu yaptığı bu açıklama üzüntü vericidir. Oysa ki; meclis başkanı olarak Sn. Şentop’un memleketin geldiği ekonomik durumdan ve mecliste çözülmeyi bekleyen ama bir türlü çözüme kavuşmayan sorunlardan rahatsızlık duyması gerekmektedir. Emeklilikte yaşa takılanlar, Atanamayan Öğretmenler,3600 ek gösterge bekleyenler,Tutuklular, hükümlüler ve onların aileleri bizden çözüm beklerken; AKP ve MHP ortaklığının meclisi tatile götürmesinden rahatsızlık duyması ve kendisinin bu durumu sorgulaması gerekmektedir. Konunun muhattabı bir milletvekili olarak söylemeliyim ki; Benim vatandaşımın açlık sınırında asgari ücret almasından utanç duyuyorum! Emekli dul ve yetimin aldığı maaştan utanç duyuyorum, emeklilerin aldığı üç kuruş paradan utanç duyuyorum!Bunların yanında haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, adam kayırmalardan, yandaşların zenginleştirilmesinden, adrese teslim ihalelerden, çift maaş alan bürokratlardan utanç duyuyorum.Ben meclis başkanından beklerdim ki ülkede kanayan yara haline gelen sorunların çözümünü dile getirsin, maalesef ki yine saray anlayışının hüküm sürdüğü meclis çatısı altında da halka 1100 odalı saraydan bakan bu iktidar anlayışı hüküm sürmekte ve halkın sorunları yine gündeme gelmemektedir.Bizler yine mücadele etmekten halkın sorunlarını dile getirmekten geri durmayacağız saray anlayışına inat vatandaşın yanında duracağız ve halkın iktidarını kurmak adına hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

TBMM Başkanı: ''Milletvekillerinin maaşları düşük''

SENDİKACILARDAN TEPKİ: HALK NE YAPSIN?

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci: Sayın Meclis Başkanı 22 bin 200 liralık maaşa rağmen vekilin geçinemediğini söylüyorsa ben ‘pes’ derim. İnsanlar işsiz gezerken, milyonlarca asgari ücretli, işçi, memur, emekli geçim sıkıntısı çekerken, vatandaşın hali apaçık ortadayken ‘Milletvekilleri geçinemiyor’ derseniz bunu hiç kimse hoş karşılamaz. Memurun zammı için masaya oturduğumuz gün, doğalgaza yüzde 14.97 zam yapıldı. Hayat dar gelirliler için her geçen gün daha zorlaşıyor.

MİLLETE ZAM YAPILSIN

Birleşik Kamu İş Sendikası Başkanı Mehmet Balık: Milletvekilleri, 11 asgari ücretlinin, 8.5 memur emeklisinin ve 6 memurun maaşı tek başına alıyor. Eğer vekil 22 bin 200 lirayla geçinemiyorsa millet 2-3 bin lirayla nasıl geçinsin? Milletvekillerinin geçinemediğini düşünüyorsa, halkın da geçinemediğini biliyor, görüyor olmalı. Millet ile vekil arasında bukadar büyük uçurum kabul edilemez. Tam aksine vekile değil, vatandaşın maaşına ilave zam yapılmalı ki, aradaki uçurum kapansın.

AÇLIK SINIRINDALAR

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen: Kamu çalışanları, yoksulluk sınırından hızla açlık sınırına doğru sürükleniyor. Maaşlar artık en temel ihtiyaçları bile karşılayamaz hale geldi. Milletvekilleriyle ilgili yakınma gerçekten trajikomik. Milletvekilleri 2 sene çalıştıktan sonra emeklilik hakkına kavuşuyorlar. Kamu emekçisinin ise emeklilikte 2 bin lirayla geçinmesibekleniyor. Asıl bu adaletsizliğin giderilmesi için kamu emekçilerine daha fazla zam yapılması gerekir.



