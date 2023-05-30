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Milletvekillerinin yemin tarihi belli oldu

Milletvekillerinin yemin tarihi belli oldu
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Yeni dönem milletvekilleri, 2 Haziran Cuma günü 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek.

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetmesi bekleniyor.

TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda ise AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ile Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın görev yapacak.

 Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak. Geçici Meclis Başkanı Bahçeli'den başlamak üzere milletvekilleri kürsüden yemin edecek.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Etiketler yemin milletvekili dönem
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