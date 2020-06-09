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  4. 09 Haziran 2020 22:10

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi

Geçtiğimiz günlerde milletvekilliği düşürülen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
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Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven kalan bir aylık cezası, tutuklu yargılandığı başka bir dosyadan mahsup edilerek tahliye edildi.

KCK Ana Davası’ndan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının Meclis Genel Kurulu’na taşınmasıyla vekilliği düşürülerek tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi.

 
Hüküm giydiği davadan 4 yıl 8 buçuk ay cezaevinde kalan Güven’in kalan bir aylık cezasının denetimli serbestlik kapsamına alınması için yapılan başvuru reddedildi.

Bunun üzerine Güven’in avukatları, kalan bir aylık hapis cezasının Güven’in tutuklu yargılandığı ancak henüz hüküm kurulmadığı başka bir dosyadan mahsubu için başvuruda bulundu. Geçen hafta yapılan başvuruda, kalan cezasının tutuklu yargılandığı ve halen devam eden dosyadan mahsup edilmesi talebi yerinde bulunarak, Güven’in tahliyesine karar verildi.

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