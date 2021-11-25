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  4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: ''Tehditler ele alındı''

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: ''Tehditler ele alındı''

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: ''Tehditler ele alındı''

3 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi.

MGK’nın ardından yayımlanan bildiride, “Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir” denildi.

 MGK bildirisinde "Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bildiride Irak'ın toprak bütünlüğüne, etnik ve mezhebi dengeler konusundaki hassasiyete de vurgu yapıldı.

Bildiride öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.

Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

Libya'daki seçimlerin hukuka uygun şekilde ve sükünet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir. Uluslararası toplum, süreci kendi menfaatleri uğrunda istismar eden aktörlere karşı durmaya çağrılmıştır.

Etiketler mgk toplantı milli güvenlik kurulu
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