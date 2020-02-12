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  4. 12 Şubat 2020 23:58

Milli Savunma Bakanı'ndan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Bakan Akar'ın, diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı'ndan kritik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları sürüyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katılan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta, Atina’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının öneminin vurgulandığı öğrenildi.

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