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  4. 03 Kasım 2019 14:17

Milli Savunma Bakanlığı'ndna ABD ve Fransa'ya kınama

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ABD Temsilciler Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararlarına sert tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndna ABD ve Fransa'ya kınama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sözde Ermeni soykırımını yeniden gündeme taşıyan ABD ve Fransa'ya kınama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG’yi 'müttefik' olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle;

“ABD’nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır.

Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir.

Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG'yi ‘müttefik’ olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyoruz.

Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir.” 

AA

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