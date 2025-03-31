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Milyonlarca çalışana müjde: CHP kademeli emeklilik için kolları sıvadı

Milyonlarca çalışana müjde: CHP kademeli emeklilik için kolları sıvadı
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CHP İstanbul milletvekili İlgezdi, “Bir gün yüzünden emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalmak, böyle bir adalet olur mu?" diyerek kademeli emekliliğin bir zorunluluk olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, kademeli emeklilik sisteminin yarattığı adaletsizliğe ilişkin açıklama yaptı.

“Bir gün yüzünden emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalmak, böyle bir adalet olur mu? Aynı prim gün sayısını dolduran, aynı sigorta sistemine tabi olan insanlar sadece birkaç gün fark yüzünden emekli olamıyor. Kademeli emeklilik artık bir zorunluluktur. Adil bir düzenleme yapılarak bu hukuksuzluğa son verilmeli ve milyonlarca emekçinin gasp edilen emekliliği geri verilmelidir” diyen İlgezdi, "Kademeli emeklilik haktır." ifadelerini kullandı.

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Etiketler kademeli emeklilik EYT Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik hakkı gamze akkuş ilgezdi
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