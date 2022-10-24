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Milyonların gözü kabinede! Kritik toplantı başladı

Milyonların gözü kabinede! Kritik toplantı başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu ele alınacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15:25'te toplanan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Etiketler kabine toplantısı recep tayyip erdoğan anayasa değişikliği teklifi
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