Misvak Sedat Peker'i FETÖ'cü ilan etti!

İktidara yakınlığıyla bilinen Misvak dergisi yaptığı karikatür ve paylaşımlarıyla Süleyman Soylu'ya destek verirken, Sedat Peker'e FETÖ'cü imasında bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Misvak dergisi karikatür ve paylaşımlarıyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e FETÖ'cü imasında bulundu.

Sedat Peker'i FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile birlikte resmeden Misvak, Peker'i papağan olarak tasvir ettiği bir gönderiyle Peker'in arkasında Fethullah Gülen'in olduğunu ima etti.

Misvak, başka bir paylaşımında da Sedat Peker'in oturduğu masanın altında Gülen'i çizdi. Masa altından ayakları görünen Peker'e oje sürüp kadın ayakkabısı giydiren Misvak'ın paylaşımı şöyle oldu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek paylaşımında bulunan Misvak, o paylaşımda da Gülen ve Sedat Peker'i bir arada çizdi.