MİT Başkanı Kalın sessizliğini Sırrı Süreyya Önder için bozdu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı. Kalın, göreve başladığından bu yana ilk kez taziye mesajı yayımladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili taziye mesajı paylaştı.

MİT Başkanı Kalın, göreve başladığından bu yana ilk kez bir taziye mesajı yayımladı.

İbrahim Kalın, "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.