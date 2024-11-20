MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye gizli sunum

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyelerine sunum yaptı. Kalın'ın sunumu 3 saat sürdü.

İbrahim Kalın’ın CHP Genel Merkezinde bu hafta yapacağı ziyaret bugün gerçekleştirildi.

Kalın, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Başkanı Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüşen Kalın’ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü.

ÖZEL, KALIN’A SUNUM TALEBİNİ İLETMİŞTİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü üzerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AK Parti MYK toplantısına katılarak AK Partili kurul üyelerine FETÖ ile ilgili sunum yaptığı ortaya çıkmış; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.

CHP Lideri Özel, MİT Başkanı Kalın’a bir yazı göndererek kendisinin CHP’ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti.



Özel, ilettiği mesaja ilişkin şunları kaydetmişti:

"MİT Başkanı’na bir yazı yazmıştım. AK Parti Genel Merkezi’nde bir sunum yapmıştı. ‘Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Bizim niye bilmemiz gerekmiyor. Eğer AK Parti’nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa, onu söyleyin. Yok güvenlikle, istihbaratla ilgili bir bilgi, ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz’ demiştim. Sayın MİT Başkanı, 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz."

'MİT BAŞKANI SUNUM YAPACAK'

Özel, son olarak katıldığı bir programda, MİT Başkanı Kalın’ın bu hafta CHP Genel Merkezi’ne gelerek bir sunum yapacağını belirterek, "Sayın İbrahim Kalın ile büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi, dedi ki ‘Yazınızı aldım, haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz.’ Önümüzdeki hafta içinde, yani bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 7 Kasım'da da kayyum tartışmaları gölgesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında MİT'e araştırma talimat verildiği yönünde duyum aldıklarını söylemişti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN TALİMAT DUYUMLARI

Özel, "Bugün de Sayın MİT Başkanı'na seslenmek isterim. MİT’in hiyerarşisi içerisinde böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum ama MİT’in içerisine Saray’dan birilerinin 'aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında kısa sürede MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip, beni, partimi ve bilmesi gereken tüm siyasi partiler -ki milletin görevlendirdiği partiler- arasında ayrım yapmak doğru değildir. Bilgilendirmesini bekliyorum" demişti.