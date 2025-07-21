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MİT Başkanı Kalın'dan peş peşe görüşmeler

MİT Başkanı Kalın'dan peş peşe görüşmeler
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti TBMM grubu ve DEM Parti heyetiyle görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kalın'ı kapıda karşıladı. Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı belirtildi. 

KALIN'DAN AK PARTİ'YE ZİYARET

Kalın daha sonra AK Parti TBMM grubunu ziyaret etti. Görüşmede; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti heyeti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetini kabul etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hatimoğulları ve Bakırhan'a DEM Grup Bakanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik ediyor.

DHA

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Etiketler mit ibrahim kalın Devlet Bahçeli dem parti ak parti MHP
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