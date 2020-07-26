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  4. 26 Temmuz 2020 15:39

MSB'den Türk bayrağı yakılmasına çok sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına ilişkin ''Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır'' açıklamasını yaptı.

MSB'den Türk bayrağı yakılmasına çok sert tepki
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Yunanistan'da Selanik kentinde, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenleyen göstericiler Türk bayrağını ateşe vermişti. Türk bayrağına yönelik alçak saldıraya Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır'' ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'da Türk Bayrağı'nı yaktılar!Yunanistan'da Türk Bayrağı'nı yaktılar!

 

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