Muğla'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 34 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.