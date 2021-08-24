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Muğla'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Muğla'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 5 helikopter, 34 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. 

Etiketler orman orman yangını muğla
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