''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinde dikkat çeken sonuçlar

Özdemir Araştırma'nın ''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?'' anketinin sonuçları belli oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce yapılan ''Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?'' anketinin sonuçları açıklandı.

Özdemir Araştırma tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete 2206 kişi katıldı. Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oldukça yakın sonuçlar alması dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 45,7’si İmamoğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması yönünde tercihte bulunurken, yüzde 42,7’si ise Mansur Yavaş’ın muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 5,4’ü ‘diğer’ isimler yönünde görüş bildirirken, yüzde 4,8’i CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yüzde 1,2’si ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması yönünde tercihte bulundu.