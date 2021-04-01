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Muhalefetin reddettiği kanun teklifi yeniden görüşülecek!

TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen, ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün, kamu görevlilerine yönelik güvenlik soruşturması uyulamasında değişiklik getiren 'Güvenlik Soruşturması ve Arşif Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesi, muhalefetin oylarıyla reddedildi. AK Parti, elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etti.

Bugün Meclis'te oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıktı.  Görüşmeler sırasında Meclis'te tansiyon yükseldi, sesler yükseldi.

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Etiketler meclis muhalefet
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