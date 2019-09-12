Muharrem İnce: ''2023'te yeniden adayım''

Nagehan Alçı, Gürkan Hacır, Sevilay Yılman ve Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtlayan İnce’ye “Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?” diye soruldu.

İnce, Nagehan Alçı’nın bu sorusuna, “Arkadaşım benim. Siyasi akrabam” yanıtını verdi.

İNCE 2023’TE YENİDEN ADAY OLACAK

Muharrem İnce, 2023 yılında yapılması beklenen genel seçimlerde yeniden cumhurbaşkanlığı için aday olacağını duyurdu. İnce, 2023'te aday olacağını söyledikten sonra "Bu böyle yarım kalır mı?" dedi.

"HDP İL BİNASININ ÖNÜNDEKİ ANNELERE ZİYARETİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT

Nagehan Alçı'nın "Diyarbakır'da HDP il binasının önündeki anneleri ziyareti düşünüyor musunuz?" sorusuna İnce, "Benim gittiğimde böyle bir eylem yoktu. Giderim tabii niye gitmeyeyim. Bu akşam her konu dahil bir tanesini ayrı tutarım, anneyi. Ama Diyarbakır ama Cumartesi annesi ama şehit annesi. Çok dikkatli konuşmayı seçerim. Bu benim hem milli hem dini görevimdir. Asla o anneleri incitmek isterim. İster HDP'nin ister CHP'nin ister AK Parti ister Cumhurbaşkanlığı'nın önünde, hiç farketmez. Bir annenin evladını aramasından daha insani, vicdani şey olamaz. Benim kendi doğrularım vardır. Doğrularım benim vicdanımdır. Ana vatan diyoruz. Ana vatanımızda analara ağıt yaktırıyoruz. Ana haber diyoruz, ana haberlerde kadın cinayetlerini anlatıyoruz. Anayasa diyoruz ilkellikleri dolduruyoruz içine. Asla eleştirmem, haklarıdır. Ama şunu söyleyeceğim. Bu çocuklar kaçırıldı ya da gönüllü gitti. Nereye gittiler? PKK'ya. Kurucusu kim? Abdullah Öcalan. Nerede? İmralı'da. Peki Nevruz'da Öcalan'ın mektubunu okuttu mu Erdoğan? Okuttu. Seçimde bir akademisyeni gönderim oy istedi mi istedi? Kardeşini televizyona çıkartıp oy istedi mi? İstedi. Şimdi aynı şeyi analar için yapsınlar. Sen oy için Osman Öcalan'ı televizyona çıkardın. Şimdi analar için yardım istesin. Binali Yıldırım'a oy isterken yapıyorsun bunu. Ben de böyle söylerim" dedi.