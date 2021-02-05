Muharrem İnce: Akit paçavrasının haberi tam bir palavra

Muharrem İnce, Yeni Akit'in Boğaziçi Üniversitesi eylemleri üzerinden akademisyenleri hedef alan haberine tepki gösterdi. İnce, "Akit paçavrasının haberi tam bir palavra" dedi.

Yeni Akit, "Akademisyen değil, terör destekçisi militanlar" başlıklı haberinde akademisyenleri hedef gösterdi.

Haberde, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri kışkırtan akademisyenlerin sicillerinin oldukça kabarık olduğu ortaya çıktı. Rektör Melih Bulu’ya karşı gerçekleştirilen provokatif gösterilerin düzenlenmesinde ön ayak olan 33 kişilik akademisyen grubunun 900 kişilik bir eğitim ordusunu manipüle etmeye çalıştıkları belirlendi. Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi kalkışması hayal eden ekibin içinde yer alan isimlerin FETÖ’ye, PKK’ya ve DHKP-C’ye sahip çıkılan bildirilerde imzalarının olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Muharrem İnce, Yeni Akit'in söz konusu haberine tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyelerinin ve öğrencilerin partili rektör atamasına karşı verdikleri mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu, Rektörlerin atamayla değil seçimle göreve gelmesi gerektiğini savundum, savunuyorum. Nokta! Akit paçavrasının haberi tam bir palavra. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 5, 2021

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyelerinin ve öğrencilerin partili rektör atamasına karşı verdikleri mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu, Rektörlerin atamayla değil seçimle göreve gelmesi gerektiğini savundum, savunuyorum. Nokta! Akit paçavrasının haberi tam bir palavra" ifadelerini kullandı.