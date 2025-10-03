Muharrem İnce, Ali Babacan'a demediğini bırakmadı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile DEVA lideri Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekildikleri fotoğraf karesini eleştirdiği için DEVA lideri Babacan'ın "yüzde yüz iskonto" dediği Muharrem İnce'den Babacan'a çok sert bir yanıt geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM'de verdiği resepsiyon, başından sonuna kadar tartışmalara neden olmuş, CHP'li Muharrem İnce de "Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" ifadeleriyle tepkisini göstermitşi.

İnce'nin bu açıklamalarının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı açıklamada "Hiçbir kıymeti yok. Kendi tutarsızlıklarla dolu bir insanın bugün bu söylediğini, yarın tamamen başka şey söyleyebileceğinin de farkında olmamız lazım. Onun için hiçbir kıymeti yok. Yani yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak İnce'nin bu açıklamaya yanıtı ilk açıklamasından da sert oldu.

DEVA lideri Babacan için "Bebecan" diyen İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir önceki hükümetin başlattığı ekonomi programının başarısını kendi başarısıymış gibi satan, görevi boyunca dişe dokunur tek bir icraatı olmayan sadece idare-i maslahat yapan çapsız, Irak’a düşecek ilk bomba ile 8,5 milyar hesabımıza geçecek diyen nasipsiz, yıllarca Tayyip abisinin sözünden çıkmayan ama zayıfladığını düşündüğü anda ilk satan beceriksiz, siyaseten omurgasız, ahlaken müflis Bebecan dünkü fotoğrafla ilgili yorumumuza 'Hiçbir kıymeti yok. Yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı' demiş. Az kaldı millet seni de o fotoğraf karesindekileri de yüzde yüz iskonto edip sıfırlayacak! Ben gemiyi terk ettim hesap vermem diye düşünme, kamu bankaları soyulurken oradaydın! Ayakkabı kutularından dolar çıkarken oradaydın! Hırsızlar, liyakatsizler senin de imzanın olduğu kararlarla kritik kurumlara atandı! Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor."