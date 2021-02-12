Muharrem İnce: Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır

CHP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklamaların tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır. İlk 4 madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile kabul edilemez. Kim bunları tartışmaya kalkarsa sonuna kadar karşı dururuz."

Ali Babacan'dan ''Anayasa'nın ilk dört maddesi'' sorusuna tepki çeken yanıt