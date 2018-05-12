Muharrem İnce: Benim çılgın projem...

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Biz ekonomiyi düzelttik diyor, İstikrar var diyor. Dönüyor geliyor beka sorunu var diyor. İstikrar varsa mutluluk huzur vardır.Meydanlara çıkmış ey CHP diyor köprü yaptın mı? Ben sana sorayım. Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? TÜPRAŞ yaptın mı? Sen saattıklarının hesabını ver.Sağcı solcu yok artık.Meydanlarda Nazım Hikmet de okuyacağız, Mehmet Akif de okuyacağız. Türkiye’de birlikte olacak. Ne o birliğin adı? Cumhuriyet. 70’li yıllarda rahmetli Ecevit, “Toprak işleyenin su kullananın” deri. Tapular bankada, su elinizden gitti. 25 Haziran’da su da sizin olacak toprak da.Manifesto açıklıyor, ben bu ülkeyi yönetmeyi hazırım. Manifesto gelecek planı demek. 16 senedir senin elin tutan mı var dediklerini niye yapmadın şimdiye kadar.Seninki iflas belgesi olur. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul’u ortadan bölüp hafriyat çıkarmak olur. Ufak iştir. Ben huzur getireceğim.O meydanlarda pislik desin çöp desin. Benim Cumhurbaşkanlığımda o da huzurlu ve emekli bir cumhurbaşkanı olacak.

‘BENİM PROJEM HUZUR’

70’li yıllarda rahmetli Ecevit, “Toprak işleyenin su kullananın” deri. Tapular bankada, su elinizden gitti. 25 Haziran’da su da sizin olacak toprak da. Manifesto açıklıyor, bana diyorlar ki sen ne zaman açıklayacaksın? Ben şimdi adayım. Manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. 16 yıldır memleketin canına okumuşsun; şimdi çıkmışsın terörü bitireceğim, enflasyonu düşüreceğim. 16 yıldır senin elini kolunu tutan mı var? Niye yapmadın. Benimkisi gelecek bildirgesi olur, seninkisi iflas bildirgesi olur iflas.Şatafat, kayırmacılık dönemini bitireceğiz. Refah, huzur dönemine gireceğiz. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul’u ortadan bölüp hafriyat çıkarmak olabilir. Benim projem huzur. İnşaat yapmak kolay, ufak iştir.

‘İSRAF DEĞİL, İNSAF DİYECEĞİZ’

Denizli insanı birinin uykularını kaçırır. Saray’da 1150 odan var. Uykun kaçtı mı gez babam gez.Ben AK Partiliyim, sana oy vereceğim çocuklarım için. Ne yapacaksın? Bir, ekonomiyi düzeltmek için önce yargıyı düzeltmemiz lazım. Yargı düzelmeden ekonomi düzelmez. Dışarıdan TIR’larla para getir, yine düzelmez. Önce baımsız, tarafsız, çay toplamayan bir yargı.Denizlilere sözüm olsun, cumhurbaşkanı olduğumda, yüksek yargının toplantısına gittiğimde o yargıçlar ayağa kalkmayacak. Namuslu, onurlu, tarafsız yargıçlar bulacağız.Erdoğan’ı yargılamak benim değil yargının işi. O bağımsız yargı gerekirse beni, gerekirse Erdoğan’ı yargılayacak. Niye korkalım! Ben korkmuyorum. Önce bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü. Bunu sağlayınca yabancı yatırımcı güven duyacak, yatırım yapayım diyecek.Üçüncüsü şu, liyakat esas olacak. Merkez Bankası’na, diğer kuruluşlara bürokrat atarken CHP’li mi diye değil, bilip bilmediğine bakacağız.Dördüncüsü, ideolojik saplantılara bağlı kalmayacağız. Üretim ekonomisini kuracağız. İsraf değil, insaf diyeceğiz.Neden adaylığımı açıkladığımda parti rozetini çıkardım?