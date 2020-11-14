Muharrem İnce disipline sevk edilecek mi?

Muharrem İnce’nin son açıklamalarının ardından gözler CHP Genel Merkezi’nin alacağı tavra çevrildi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Genel Merkez’in nasıl bir tutum takınacağına ilişkin konuşan CHP’li bir yönetici, “Bizi eleştirdiler diye kimseden rahatsızlığımız yok. Bardağı taşıran CHP’nin kurumsal niteliklerine hakaret olur, o zaman gerekli cevabı veririz ama yönetimi eleştiriyor, yönetenleri eleştiriyor. Sabırla dinliyoruz” dedi.

CHP’li yönetici şunları söyledi:

“Mesafeli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. Neden? Bu parti onu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş. Şimdi kendisine bir yol haritası çiziyor.”

